22-річна донька Андрія "Кузьми" Скрябіна Марія-Барбара поділилася сокровенним, розповівши про стосунки з батьком

Дівчина впевнена, що її чоловік Віктор неодмінно сподобався б татові. За її словами, у них з батьком були довірчі відносини, і той ні за що б не став перечити її вибору, пише "Обозреватель".

"Ми з татом завжди дуже довіряли один одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловіка", – поділилася Марія-Барбара.

Крім того, красуня розповіла, як саме Віктор зробив їй пропозицію. Хлопець вирішив зробити це в тому місці, де вони вперше побачилися. Правда, романтичний момент був трохи зіпсований.

"Пропозиція була дуже романтичною, оскільки вона було в тому місці, де ми вперше побачилися. Це був сюрприз, втім, я вже два місяці розуміла, що це відбудеться, оскільки, знайшла в телефоні скріни з каблучками", – відкрилася дівчина.

Нагадаємо, стала відома правда про чоловіка дочки Скрябіна. Хлопець на ім'я Віктор Тур виявився сином Анатолія Туру - голови сільради села Іванків Київської області. Згідно з його декларацією, у сім'ї є квартира в 70 м кв. в Борисполі, будинок в Іванкові з таким же метражем та 8 земельних ділянок під Києвом. Крім того, у декларації записані 10 тисяч доларів на нього і 5 тисяч доларів на його дружину Катерину.

Познайомилися вони під час навчання в медичному університеті імені А. А. Богомольця. Марія-Барбара закінчує вуз і готується стати дерматологом.

Також ми розповідали, весілля відбулося 20 грудня в розкішному ресторані під Києвом. Щаслива наречена похвалилася знімками в Instagram.

Пару зі знаменним днем привітав співак DZIDZIO. Михайло Хома зазначив, що Кузьма радіє на небесах за свою єдину дочку - Басю, як він її ласкаво називав. Також співак закликав інших долучитися до привітань.

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