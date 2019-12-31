Зірка раптово прийшла до нього в гримерку

Російський пародист Олександр Пєсков згадав, як почалася його кар'єра у 1980 році

За словами артиста, він в гостях у актора Володимира Нікольського зобразив Аллу Пугачову. Нікольський був настільки вражений, що сказала Олександру - з пародії може вийти відмінний номер.

У 1995 році в Ялті Олександр Пєсков зустрівся з Аллою Пугачовою, пише Комсомольська правда. Перед виступом пародиста попередили, що "вона" приїхала, але хто саме - не розповіли.

Директор лише перед виступом тихонько промовив: "Ну ти вже зроби Пугачову якось м'якше".

Однак Пісків номер зробив, як хотів. Після виступу артист відкрив шампанське в гримерці. В цей час прийшла Пугачова. Остання прийшла з величезним букетом і промовила: " Пєсков, це тобі!".

Пєсков сторопів, що навіть не запропонував присісти зірці, проговоривши з нею 40 хвилин стоячи.

Пугачова, уходячи поцікавилася, чому її так мало в номерах. Після цього Пєсков придумав спектакль "Арлекін".

Нагадаємо, стало відомо, чому примадонна Алла Пугачова не прийшла попрощатися зі своєю давньою подругою Галиною Волчек.

За інформацією журналістів, Алла Пугачова сильно захворіла на тлі новини про смерть її близької подруги Галини Волчек.

Також відомо, що раптову смерть народної артистки Галини Волчек важко переносять і діти примадонни, для яких вона стала справжньою бабусею.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова засвітила оголені ніжки в короткій сукні.

Відповідний знімок з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram.

Не дивлячись на свій вік кілька років поспіль Пугачова радує шанувальників стильними нарядами, вибираючи для виходів у світ молодіжні образи з короткими спідницями або шортами.

Цей раз не став виключенням.

На новому фото Алла Борисівна позує в кріслі в червоному короткому платті, виставивши на загальний огляд свої стрункі ноги. Артистка в чорному капелюшку і темних окулярах грайливо посміхається. А свій образ вона доповнила чорним кардіганом.

«Всіма улюблена Алла 😍❤️», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

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