Онука відомої співачки Софії Ротару показала, як виглядає її знаменита бабуся зараз

Крім того, Соня Євдокименко покрасувалася разом з усіма членами своєї зіркової сім'ї в коротеньких шортах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових кадрах, артистка позує біля білого рояля з батьком, мамою, бабусею та братом. На фото сім'я, практично вся в білому, виглядає щасливою, все посміхаються. Соня ж продемонструвала свої стрункі ніжки в коротких шортах.

Шанувальники не можуть нарадуватися такій сімейній "картині" багато відзначають, що Софія Михайлівна виглядає прерасно в свої роки, деякі навіть написали, що вона помолодшала.

Юна красуня і онука своєї знаменитої бабусі при мінімумі макіяжу так ось напередодні свят вирішила похвалитись своєю чудовою сім'єю.

Нагадаємо також, онука відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сторіз дівчина показала, ка прогулюється холодним Нью-Йорком, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганяти калорії від ситної страви у спортзалі.

Артиска показала, зокрема, з останньої локації досить відверте фото - вона в чорному спортивному костюмі розставила ноги і зробила селфі біля дзеркала. Але, справедливості заради варто відзначити, що дівчина зайвого кадрами не засвітила - у неї здебільшого всі пристойні знімки, стильні.

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