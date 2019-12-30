Відомій українській телеведучій Регіні Тодоренко стало погано прямо напередодні Нового року

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Закриваю рік крапельницею! Від вроку», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку видно, що Тодоренко лежить в ліжку, поки їй роблять крапельницю. Українці не змогли задати їй питання, оскільки фотографією дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко надихнула шанувальників на нові звершення. Так, знаменитість полетіла з сином Майклом на відпочинок в теплі краї на Балі. Телеведуча постійно закидує шанувальників численними знімками з екзотичної відпустки: показує знімки в купальниках, фото з синочком, ділиться кадрами розкішних пейзажів.

А днями вона і зовсім зважилася втілити свою давню мрію в реальність.

Так, Тодоренко зважилася зайнятися серфінгом. Вона опублікувала в блозі Instagram кілька знімків у воді, на яких стоїть на дошці для серфінгу.

Важко не звернути увагу на форми Регіни, затягнуті в купальник: міцні ноги і тонку талію. Але сама красуня висловилася про свою фігуру в досить грубій формі.

"У минулому році я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад”, - написала в пості Тодоренко.

Користувачі мережі поспішили розвіяти побоювання дівчини, зазначивши, що її фігура ідеальна.

"Регіна - вогонь 🔥🔥 захоплююся 🤗💓", "Регіна-розумничка! Менапозитивный людина💓", "Да ладно Вам Регіна, Ви просто чудові", "Дуже надихає! Красуня і розумниця! Нехай Новий рік принесе реалізацію найсміливіших ідей!", "ЗАХВАТ!!!! 🤩 Так тримати!!!! Всіх Благ у Новому Році!!!", "🔥 мотивуйте нас ще більше)) здоров'я", "Молодець, завжди на позитиві😍".

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалу рекламу.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.