Донька Ігоря Крутого похизувалася витонченими вигинами на камеру
Знаменитість покрасувалася в спортивному "вбранні". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.
Фігуриста брюнетка Вікторія Крутая розташувалася у вражаючій свідомість багатьох чоловіків позі - присіла навпочіпки, при цьому свої стегна і сідниці буквально випнувши на камеру.
На Вікторії чорні лосини "в облипку", сіра кофта і кросівки, а також сонцезахисні окуляри, на фото дуже добре видно її жіночну фігуру.
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Волосся знаменитість зібрала в пучок і поміркувала на тему тренувань і страхів.
Підписники жваво відреагували на такі пікантний кадр і ракурс, пишуть, що дама, цитуємо "вогонь", і щоб не боялася здійснювати свої цілі - "запалюй, крихітко".
Нагадаємо також, раніше Ігор Крутой натякнув на "хімію" між співаками Сергієм Лазарєвим і Ані Лорак.
Про це йдеться в його коментарі+і до знімку, виставленим російським виконавцем в Instagram.
На фото - спільне селфи Лазарєва і Лорак. При цьому співачка ніжно притискається до колеги.
Знімок викликав чималий ажіотаж серед передплатників, які в черговий раз нагадали, що артисти проводять багато часу в компанії один одного.
«Ви прямо таки милашки. Пара», «Неймовірно дивитесь», «Прекрасні-класні», «Млинець.... І чого ви не разом!?)))», «Може це лорак мама ваших малюків?», «Шикарні», «Як же я чекала вашу спільну фотографію», - пишуть в коментарях.
Серед тих, хто прокоментував знімок, був і Ігор Крутий. «Ой, якась хімія між вами з'явилася, атмосфера вечора або?», - підкреслив він.
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