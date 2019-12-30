Популярна українська телеведуча Василиса Фролова вирішила похвалитися ідеальним тілом в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

«Підсумки не підводжу. Планами не ділюся. В прикмети не вірю. А ось сукнею похвалюся», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Фролова позує в прозорому вбранні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливого обговоренні обговорення серед її прихильників.

«Гарна сильно», «Пустотлива яка, ух», «ну…богиня», «неймовірна», «сукня – відпад», «ти в цій сукні вогонь», «У сукнях не сильний, але схвалюю», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що відома телеведуча Василіса Фролова приголомшила українців своїм зовнішнім виглядом. Відповідні знімки телеведуча опублікувала у своєму Facebook

Так, Василіса Фролова викликала інтерес серед українців оригінальним вбранням.

Телеведуча виклала знімки зі свого останнього ефіру «Прямого», на який вона одягла оригінальне «президентське» плаття.

«Президентська сукня. Якщо хочете відчути на собі все різноманіття мерзенних образ — не треба йти в політику, можна просто ризикнути надіти плаття з принтом всіх президентів. Улюблене: «краще б розумом блищала», «хто її на телебачення запихав?» , «спить з кимось «,»Путін на всю голову «,»худосочна в зеках «, тощо … далі — обсценна лексика, — йдеться у підписі до опублікованих знімків телеведучої.

На сукні можна побачити президентів незалежної України, навіть побіжного Віктора Януковича, за винятком нинішнього лідера Володимира Зеленського.

Користувачі по-різному відреагували на оригінальний наряд Василіси Фролової. Деякі захопилися оригінальністю «президентського» сукні, незважаючи на те, що там немає Володимира Зеленського, інші ж помітили, що Фролової «всі образи йдуть».

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