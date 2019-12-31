Відома українська співачка MARUV похвалилася светром від свого колеги Монатіка

На кадрах MARUV позує танцює біля ялинки. В кінці танцю вона розвертається спиною, розсовує ноги, стає в позу літери "Р" і дивиться між своїх ніг, а рукою гладить п'яту точку. Для свого пікантного танцю співачка одягла новорічний светр від Monatika. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під роликом, як і поставити лайки. Відео було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

цього разу зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні. Артистка позувала у величезній шубі зі звіриним принтом, під низом якого помітно сукню, більше схоже на ночнушку з шовку, під якою також видно тоненький чорний гольф.

Повідомлялося, що MARUV в образі "Мальвіни" блиснула принадами без білизни.

Кілька днів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.

Тоді коментатори прийшли в бурхливий захват від змін зірки. За словами деяких користувачів мережі, вона навіть стала схожою на Мальвіну, інші - на Лілу з фільму "П'ятий елемент", а третє - на Смурфа.

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