Відома українська співачка Оля Полякова зробила на коліні колезі Насті Каменських пропозицію заспівати разом пісню

На відео Полякова розповіла, що український продюсер Потап, чоловік Каменських, написав пісню "Дівчата ЗО". Оля запропонувала заспівати цю пісню разом з Настею. При цьому вона стала на одне коліно перед колегою. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Полякової. (Щоб переглянути відео, дострольте сторінку до кінця).

"Ось це ми так сваримося", - сказала Каменських.

Після цього Настя відповіла, що "Звичайно, згодна". У підсумку співачки поцілувалися, а Ігор Кондратюк взявся за голову, таким чином розігравши сценку благословення.

Фанати залишили багато коментарів під відео:

"Цікава пропозиція", "Пара була б просто вогонь", "Ха-ха-ха круто ) Оля ви як завжди з гумором", "Ось так треба робити пропозиції", "Дівчатка молодці! Оля, як завжди", "Потап буде не проти)".

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Спеціально до дня народження легендарного проекту на його сцені зібралися зірки: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Ріапобой та Jamala.

Вони влаштували неймовірний святковий концерт, який подарував глядачам новорічний настрій.

Переможцем десятого сезону конкурсу стала Еліна Іващенко. Дівчина була в команді Ігоря Кондратюка і з кожним виходом на сцену дивували журі та глядачів проекту.

Після того, як країна дізналася нового переможця «Х-фактор» Ігор Кондратюк не зміг стримати радісних емоцій.

Настя Каменських приголомшила різкою зміною іміджу заради фіналу Х-Фактора. На руках виконавиці можна помітити «татуювання».

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