Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася своїми формами перед користувачами мережі, подруги одразу ж морекли поруч з нею

Як повідомляє Politeka.net Оля Полякова вміє вражати масштабними запальними виступами і екстраординарними нарядами. Наприклад, на зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" співачка продемонструвала дуже пікантні і яскраві образи, підкресливши свої довгі і стрункі ноги, крім того, вона блищала кожен ефір шоу "Х-фактор" на якому була зоряною суддею.

Цього разу вона показала знімок у своєму особистому Instagram на фото вона позувала у компанії трьох подруг.

На свою сторінку в Instagram 35-річна зірка виклала фото, на якому позує в спокусливому образі. На знімках можна побачити артистку в чорній ультра-короткій сукні з широким поясом, що підкреслює тонку талію співачки. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

Її подруги одягнені не менш ефектно на них також наряди в чорних відтінках, які чудово їм підходять. Три красуні стоять в модельних позах, виставивши свої довгі ноги, немов міряючись, хто з них найкращий і наспокусливіший.

На жаль численні шанувальники української співачки не мають можливості прокоментувати побачений кадр, адже його Полякова засвітила в своєму Stories.

Також раніше повідомлялося, що Ольга показала струнку фігуру в блискучому золотистій сукні з ременем і масивними прикрасами. На обличчі зірки яскравий макіяж, а волосся покладені в акуратну зачіску.

Зазначимо, що в цьому вбранні співачка з'явилася на зйомках чергового ефіру пісенного шоу 2Х-Фактор».

«Мої дорогі♥️!!! Як вам мій образ? @xfactorstb», – пише Полякова під новим постом в Instagram.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.