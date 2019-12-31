Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко похвалилася формами в прозорій білизні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на одному зі знімків Кумейко позує з чашкою кави в руці і абсолютно прозорій білизні, прикривши пікантне місце зірочкою.

На іншому знімку Кумейко позує з мокрими волоссям в одній білизні, ефектно піднімаючи бюстгальтер.

Проте українці не змогли висловитися про апетитних формах співачка, оскільки кадрами Кумейко поділилася в Сторіс.

До цього українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала нове фото.

Знаменитість в цей раз позувала на тлі постера каналу M1. Вона привітала канал з повноліттям, а значить, що йому виповнилося 18 років.

Кумейко здалася в цей раз в чорному прозорій сукні, під яким видно обтягуючі білизна. Фото вийшло досить пікантним і цікавим.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Анастасія, цілую Ваші ноги...", "Настя, ви супер!!!", "Приєднуюсь, Нана".

Раніше повідомлялося, що співачка Анастасія Кумейко, яка раніше перебувала в групі «Nikita», розповіла про свої стосунки з Дашею Астаф'євою.

Співачка зізналася, що дуже засмучувалася, коли читала критику про себе. За її словами, в музичному проекті її в першу чергу ненавиділи фанати цієї групи. Їй писали, що у неї короткі ноги, вузько посаджені очі, товсті стегна. Однак у складні моменти підтримала інша учасниця колективу - Даша Астаф'єва.

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