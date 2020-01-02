Дочка української знаменитості показала, як проводить час на відпочинку

Дочка української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, опублікувала нове красиве фото

На знімку 13-річна дівчинка-підліток позує, демонструючи свої стрункі ніжки, пише Рoliteka.net.

Дівчина була в міні-спідниці і футболці в Луврі Абу-Дабі. Таке відчуття, що дочка Фреймут занадто швидко подорослішала.

"Поділися зі мною своєю найбільшою мрією... 🤖🤖🏼 і переконайся, що ти допомагаєш мені, слідуючи @passionfightersla, ми дуууже готові до 2020 року😻❤️ @louvreabudhabi в моєму серці", - написала Злата.

За кілька днів пост дівчини зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Wooow ❤️ну що за красуня !", "😻 красуня", "🔥🔥🔥🔥 Айййййй", "Златочка,шо ж ти зі мною робиш😂😍❤️❤️❤️❤️", "Красива", "Ноги страшшні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, українська телеведуча Ольга Фреймут вирушила з дітьми на відпочинок в Абу-Дабі (ОАЕ).

Зірка опублікувала кілька фото з місця.

На знімках, крім самої Ольги, відображена її донька Злата. Судячи з геолокації фото були зроблені в місцевому луврі.

На одному з кадрів Фреймут позує в брюках, демонструючи довгі стрункі ніжки. Також на Ользі блузка з глибоким декольте. Завершують її образ різні аксесуари і красиві босоніжки. Виглядає теледіва розкішно, аж погляд не відвести.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут опублікувала нові фото з відпочинку.

Українська знаменитість полетіла відпочивати в переддень Нового року в ОАЕ.

Так, на нових опублікованих фото Ольга Фреймут грається зі своїми дітьми, зокрема - показала молодшого сина і чоловіка, але, правда, зі спини.

На відпочинку малюк пограв в сніжки, але з штучного снігу, а зі старшою дочкою Златою Ольга каталася на мега-популярних американських гірках.

Раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут похвалилася відпочинком на закордонному курорті.

Відома українська ведуча також поповнила ряди відпочиваючих зірок і поспішила поділитися зі своїми шанувальниками приємним моментом.

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут попозувала в білосніжному одязі в обнімку зі своїм чоловіком Володимиром Локотко на тлі красивого морського пейзажу.

Нагадаємо, Фреймут захопила напівголим фото з пляжу і похвалилася фігурою

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів

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