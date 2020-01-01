56-річна російська зірка Лоліта Мілявська зустріла новий 2020-й рік в компанії свого колективу в гримерці

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram співачка поділилася відео новорічної ночі. Так, артистка з келихом вина і в оточенні колег зустріла рік Щура (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). На ній оригінальний спортивний костюм - не тільки з горезвісними двома білими смугами, але і з прозоро-ажурними вставками, що виглядає вельми цікаво. Макіяж і красива укладка кажуть все ж про те, що не зовсім вже стала брутальною Лоліта.

Співачка поскаржилася на те, що вдале відео вдалося записати лише з третьої спроби - артистка незадоволена своїм iPhone.

"Йоу! З 12 ударів ми робили три спроби, тому "Еппл" нам повинні", - говорить в кадрі артистка.

"Ось так, по-домашньому, як звично, ми з колективом зустріли Новий Рік!! Для мене це завжди було Гарним продовженням у всьому!!! Всім чудового настрою і Любові!!!! 🙌🧚🦋⛄", - підписала відео Лоліта.

Шанувальники прийшли в невимовний захват від нового образу артистки і вже вишикувалася черга за її спортивним костюмом, якщо вона захоче його продати.

"Який класний костюм 😊"

"У формі потрясаюсчей!!!)))❤️"

"Як у Вас затишно 🤗 з новим роком! 😊"

"Лола яка ти класна ♥️"

"З цього Йоу 🤣❤️ Лолочка з новим 2020 вас! 💥❤️ Любимо дуже сильно... ❤️"

"Шикарна жінка ❤️"

"Відмінно виглядаєте, 5 балів"

"Костюм просто бомби😉чно запаморочливий👍👍👍👍👍👍..... Продайте як набридне🙏..размерчік підходить 👌"

Раніше ми повідомляли, напередодні Нового року Мілявська приголомшила перетворенням. Артистка заради експерименту вирішила кардинально змінити імідж і подивитися на реакцію мережі. Так, з пекучої брюнетки Лоліта перетворилася в ніжну блондинку (правда, тільки на фото - за допомогою спеціальних редакторів). Наживо артистка зізналася, що змінюватись неготова, та й навряд чи коли-небудь захоче.

Тим не менше, більшість шанувальників розхвалили фото і почали запевняти співачку, що їй світлі локони дуже до лиця.