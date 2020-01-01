Українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками" здалася в новому жаркому образі

На фото Катерина стоїть поруч з Володимиром Остапчуком, українським телеведучим. Він тримає її за талію. Кухар на кадрі в сукні з прозорим верхом, на якому нашиті стрази, щоб головну зону. Низ у сукні чорний. Остапчук поруч стоїть у чорному костюмі і білій сорочці. На шиї зав'язана метелик. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Карколомний цибуля", "Красиві", "Яка краса", "Катя, які у вас шикарні сукні", "Ви дуже красива".

Раніше ми повідомляли, що Кухар з «Танців з зірками» показала ідеальне тіло у святковому вбранні.

Популярна українська співачка і суддя ток-шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала фігуру в святковому вбранні.

«Сьогодні наша річниця – американська весілля», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кухар позує разом зі своїм чоловіком. Позаду них красуються кульки та квіти.

«Ось таке різдвяне диво сталося з нами в минулому році», - підкреслюється на іншому знімку.

Повідомлялося, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася формами в прозорій сукні.

Прима вітчизняного балету і одна з найяскравіших суддів популярного теле-проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар показала яскраві кадри зі зйомок шоу.

Мініатюрна артистка приміряла на себе відвертий образ – вечірня сукня – декольте наряду досить значний. Ніжна текстура низу, а також весь крій в цілому сукні вигідно підкреслив жіночні форми артистки. Верх ж наряду – перевершив, як говориться, усі очікування. Розшитий паєтками глибокий виріз чудово виглядав на темній основі сукні і навіть трохи засвітив груди Кухар.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" підняла ногу Кухар і засвітила всі соковиті місця

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