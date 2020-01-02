Відома російська співачка Наташа Корольова з алкогольним напоєм у руці заспівала пісню про діда Мороза

Наташа Корольова при всьому при цьому, виглядала неохайно: на її обличчі не було макіяжу, а наряд складався з новорічної червоної піжами, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Зірка російської естради привітала своїх прихильників в мережі, виклавши відео з піснею про діда Мороза. При цьому вона тримала в руці келих ігристого вина, і загравала з друзями. Натовп навколо неї танцював і радів приходу нового року. Королева ж без ніяковості позувала на камеру і показувала своє припухле обличчя без косметики. Її зовнішній вигляд не викликав ні у кого питань, адже шоу Королева влаштувала 1 січня.

Багато з підписників не надали значення її "незірковому" образу, а почали вітати її з Новим роком:

«З Новим роком!!! Нехай все погане залишиться у минулому році і зникне зі спогадів, а наступаючий рік нехай принесе тільки те, що буде викликати посмішку на вашому обличчі!», «Наташа, ти Супер 🔥», «Про запалюєте !!! З Новим роком !!!🙏👍», «Як же у вас там добре))) З Новим Роком», «Наталочко, які ж ви всі класні!!!!😍😍😍😍😍 а Архип просто зірка, такий красень, такий голос, просто бомба🔥 💥 🔥🔥🔥🔥🔥💫💫💫💫Такі всі справжні, обожнюю!!!😘😘😘😘😘😘💃💃💃💃», «З Новим роком, Наташа! 🎄 Даєш повну версію, будемо веселитися разом! 🥂 🕺😂», «Всі очманіти. тільки донька, 8 років ,каже, що вона не нафарбована, Наташа.», – написали в мережі.

Зазначимо, що чоловіка Королевою, Тарзана, не було на відео.

Нагадаємо, що раніше зірка російської естради розповіла у відео, що готується до Нового року - вона чепуриться нібито перед дзеркалом, постійно то зтягуючи, то знову піднімаючи на собі незрозумілу річ, простирадло або якусь тканину.

Багато передплатників відзначили яскравий, навіть дещо зухвалий макіяж Наташі, її оригінальну зачіску і позитивний настрій:

"Скоро прийде Новий рік, усім подарунки принесе, а може - і не принесе... мріяти не шкідливо ...В будь-якому разі, всіх з Наступаючим!", - підписала Наташа Корольова опубліковане відео. Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці

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