Співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі

Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Цього разу співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Чорне плаття Тіни доповнено безліччю каменів і намистин, подчеркнувших її фігуру і пікантне декольте, яке демонструє, що зірка вийшла на сцену без ліфчика. Відзначимо, користувачі мережі прийшли в захват від побаченого милого образу зірки.

Раніше також артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора», представивши серію фото у розділі Сторі. Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Спочатку Кароль вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон..

Також артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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