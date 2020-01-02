Артистка Студії "Квартал 95"блиснула відкритим тілом в новорічному вбранні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної. Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна привітала всіх із новим роком.

На новому опублікованому відео дівчина ефектно посилає повітряний поцілунок і при цьому, частково, видно її груди.

Шанувальників така промениста і відверта відео-листівка, де Катерина красується в сукні з мега-глибоким вирізом, дуже порадувала.

Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.