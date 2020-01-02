Артистка Студії "Квартал 95"блиснула відкритим тілом в новорічному вбранні
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу» Катерини Нікітіної. Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна привітала всіх із новим роком.
На новому опублікованому відео дівчина ефектно посилає повітряний поцілунок і при цьому, частково, видно її груди.
Шанувальників така промениста і відверта відео-листівка, де Катерина красується в сукні з мега-глибоким вирізом, дуже порадувала.
Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».
«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:
«Треба ж як ковбасить…»
«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»
«Ого і таке буває…»
Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.