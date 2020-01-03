Максим Галкін показав їх з Аллою Пугачовою дітей
Телеведучий і шоумен на камеру трохи поговорив зі своїми дітками, пише Politeka.net.
Як відомо, раніше гуморист розповів, як шість років тому вони з Аллою Пугачовою вирішили стати батьками. Галкін заявив, що ініціатива завести дітей належить його дружині:
"Ми про це заговорили після весілля, ще за 11 років до цього вона заморозила свої яйцеклітини. Я одразу ж підтримав її чудову ідею стати батьками", – поділився він.
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Кілька годин тому ж, він показав Лізу і Гаррі, що вже підросли - маленькі переглядали відео, де вони були ще зовсім крихітками. Так Гаррі першим засумнівався, що це вони з Лізою на кадрах. Потім "підключилася" і дівчинка.
Діти примадонни російської естради Алли Пугачової і коміка Максима Галкіна ростуть розумниками, відзначають шанувальники артиста у мережі.
Сам Галкін був поза кадром, тільки його сміх на відповіді дітей чувся в кадрі.
Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком. Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.
Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.
«З Новим роком, дорогі передплатники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.
Шанувальники прийшли в невимовний захват і закидали свою улюбленицю побажаннями та привітаннями. Також вони назвали її справжньою Снігуронькою.
Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.
Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.
Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.