Російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, показала, як проводить час із сім'єю на новорічних канікулах

Як передає Politeka.net, 48-річна Орбакайте виклала в своєму мікроблозі в Instagram відео, як вона разом з 7-річною донькою Клавдією катається на каруселі в центрі Москви (щоб подивитися відео, скрольте вниз). В кадрі вони з дівчинкою сидять в кабінці, навколо вогні і решта святкового антурау. Крістіна посміхається і кричить "круто", поки карусель крутиться, а її волосся розвівається на вітрі. Її донька при цьому захоплюється видами на Кремль.

"Веселі канікули, та з вітерцем на каруселях! 🎡 @claudiazemtsova #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #москва❤️", - підписала відео Крістіна.

Коментуючі відзначили, що маленька Клава дуже схожа на матір. Правда, деякі здивувалися, чому так пусто навколо каруселі, і запідозрили, не перекрили часом територію навколо атракціону спеціально, щоб рідні Примадонни змогли насолодитися покатушками.

"Клава дуже схожа на Крістіну в дитинстві. Не сильно свіжа новина, але кожен раз,коли бачиш дочку, бачиш і маму в дитинстві."

"Ось чому нас вчора не пустили на Червону площу...."

"Ми більше години в черзі стояли 1 числа.а тут людей не видно"

"Каруселі закрили спеціально під вас, або просто бажаючих не було більше покататися?"

"Дівчата ви супер !!!👍👍👍"

"класно , а вас не впізнають в переходах ??? 😊або капюшон хороший 👍"

"Клавдія нагадала дуже маленьку Христину у фільмі "Опудало", класний фільм!"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте з пляшкою викликала фурор в мережі. Так, артистка поділилася відео, на якому відкриває шампанське, розбризкуючи його і розливаючи на себе і всіх навколо - співачка відзначала Новий рік.

Шанувальники Крістіни поспішили залишити відгуки під роликом:

"Супер!!! Ось так треба запалювати Новий рік 👍🏼🎉🍾 "

"Мені завжди було цікаво в чому сенс так робити шампанським? Коли його можна випити 😊?"

"Мабуть не вона відмивати буде?! Зате весело."

"По ходу їй це все не прибирати🤦‍♀️"

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