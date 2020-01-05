Донька Ігоря Крутого Вікторія показала спекотні кадри

Знаменитість розслабилася на відпочинку і засвітила свою "п'яту точку". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Вікторія Крута розташувалася на шезлонгу біля басейну в смугастому купальнику - точніше, тільки в його нижній частині. Жінка вразила відвертим кадром в модному сонцезахисті.

Підписники відзначили, що Вікторія володарка жіночних форм і фото вийшло чудовим, що не може не радувати.

Волосся знаменитість зібрала в пучок і позувала з дещо гордовитим виразом обличчя:

«Скоро назад у зиму треба побільше зарядитися ☀», - підписала вона знімок.

Раніше знаменитість показалася у яскравому міні.

Фігуриста брюнетка Вікторія Крута розташувалася на тлі святкових вогнів - у смарагдовій "сяючій" міні-сукні. Жінка виглядала чудово, щоправда, деякі її прихильники зазначили, що, можливо, такий сміливий наряд - це трохи забагато для таких пишні форм, як у Вікторії.

Інші зазначили, що платтячко на Вікторії сиділо відмінно і видно її жіночну фігуру, що не може не радувати.

Волосся знаменитість розпустила, знімок вийшов типовим новорічним, разом з тим - дуже яскравим і таким, що привертає увагу.

Підписники відреагували на такий кадр і ракурс, як ми вже зазначили, неоднозначно, пишуть, що дама, цитуємо: "вау, яка хороша", і щоб "не зловживала такими коротенькими нарядами".

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