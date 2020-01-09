Син співачки Наташі Корольової та Сергія Глушка, Архип, активно займається творчістю

Деякий час тому співачка опублікувала у своєму Інстаграм кліп, в якому знявся її син, пише Politeka.net.

На кадрах Архип і його подруга Dasha Day виконують композицію "Ой, бой". Це вийшла яскрава робота у рожевих кольорах, під час якої пара змінює костюми.

На відео пара танцює, "спілкується" через банан, б'ється головою об стіну, малює смайлики на колінах, а також тут можна помітити биту, якою Даша б'є по голові Архипа. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Молодь у творчому пошуку ! Даша (feat Arkhip @arkhipglushko !!! Ой,бой!!! ой,ееей!!! Посилання в Сториз ! ", - написала Наташа Корольова в пості.

Публикция отримала неоднозначну реакцію в мережі. Багато хто помітив, що кліп дуже схожий на відеороботу "Ім'я 505" популярної української групи "Время и стекло".

"Я не хочу як то когось зачепити, успіхів звичайно, але мені дуже погана пародія на Время И стекло. Скільки людей стільки і думок, але я перший і останній раз слухав. Жах", "теж про цю групу подумала чому то", " нехай ще пошукає))) боже, навіщо я це дивилася?", "Природа на синочку відпочила", "Співати це не його....природа на кому то повинна і відпочивати...Наташа у вашій родині досить яскравих людей...сину мабуть потрібно себе шукати в іншому", "Слухайте ну класно молодець Архип незвично яскраво стильно 💪👀❤👍успіхів йому 💪👍👏👏", "Це жахливо,хлопчику потрібно дати інший напрям,і ще ,адже молодь з м'яким знаком пишеться!!!", "Треба ж з чогось починати. Молодці👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наташа Корольова стала гостею шоу «Вечірній Ургант».

Під час зйомок Ургант неодноразово робив Наташі Корольовій компліменти, однак був момент, коли він обізвав співачку «сосисочкою в натуральній оболонці».

Це сталося перед виходом на знімальний майданчик. Іван Ургант разом з Наташею Корольовою пританцьовували. На твердження атртиста, Королева відреагувала словами: «Ну, я готувалася. Я і мої дві сестри».

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