Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Як відомо, Регіна зараз з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями.

Проте, на цей раз в Інстаграм з'явилися кадри зірки, зроблені зі своєю дитиною під час чергової реклами.

«Святкувати Новий рік вдома з сім'єю стало для нас з @vladtopalovofficial великою рідкістю, але в 2020 ми вирішили зробити все по-новому. Це якесь неймовірне щастя просто бути втрьох у своїй маленькій барлозі

Щоб трохи продовжити святковий період, ми вирішили з моїм улюбленим брендом провести конкурс», – розповіла Тодоренко.

Користувачі Instagram тут же обговорили побачений пост.

Також зірка розповіла, що помогаей їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!!

Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.