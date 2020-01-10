Альона Вінницька відверто розповіла про низку трагедій, яка наздогнала її сім'ю

Популярна співачка та екс-учасниця гурту «ВІА-Гра» вже понад 20 років заміжня за продюсером Сергієм Большим. Не дивно, що багатьох хвилює питання, чому пара так і не завела дітей. Співачці часто ставили це запитання, однак вона ніколи не розповідала правду.

У програмі «Зірковий шлях» Вінницька пояснила, що так і не наважилась завести дитину через низку смертей близьких для них з чоловіком людей. За словами зірки, в якийсь момент один за іншим почали вмирати її родичі та близькі її чоловіка. У той же період серйозно захворіла мати артистки.

«Ми побували в пеклі. Я стала частіше забирати її додому. Тому буває так, що чоловік може залишитися ночувати в Києві», - згадує Вінницька.

Певно, цей складний період позначився на відносинах пари: відомо, що співачка та її чоловік два роки не жили разом. Однак, зараз їх проблеми позаду, а відносини між подружжям стали налагоджуватися. Крім того, Вінницька зізналася, що сподівається на народження дитини в майбутньому. Вона підкреслила, що вже готова до цього.

«Я все-таки думаю, що і в цьому відношенні вищі сили, Всесвіт все-таки зроблять ще одне чудо і це станеться», - заявила вона.

Раніше ми писали про те, що останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Альона Вінницька розлучилася з чоловіком.

Зазначимо, що Альона Вінницька та Сергій Большой були разом 26 років. Їх відносини починалися поступово, Великий довго залицявся Оленою і всіляко допомагав. Вони разом проходили злети і падіння в естрадній кар'єрі Олени, але в 2014 році гастрольний графік співачки зупинився.

«Зміни вже витали в повітрі. Я не могла знайти себе в цьому житті. Я не знала, що мені робити. Якщо я не виходжу на сцену, не виступаю, то не знаю, хто я», – розповідає Альона.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра приголомшила зізнанням про чоловіка.

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