Єлизавета Боярська показалася на тлі мальовничого заходу сонця, та ще й в прозорій туніці...

Відверті фото у соцмережах - не зовсім те, чим любить "зловживати" Ліза Боярська, даму багато вважають красунею, але часто показувати себе, своє тіло і особисте життя в мережі, як більшість російських знаменитостей - Ліза не бажає.

Однак зараз артистка перебуває на відпочинку з сім'єю і вирішила показати типовий, але варто відзначити, дуже симпатичний кадр особистого змісту. Так на новому фото Єлизавета Боярська позує на тлі заходу сонця з дитячою колясочкою - швидше за все - з сином Андрієм, хлопчику вже, щоправда 7 років, і така колясочка для нього може бути замалою, проте, як би там не було - фото вийшло теплим і атмосферним.

Більшого ефекту йому надав той момент, що Ліза позувала в прозорій туніці і на сонечку в буквальному сенсі слова засвітила свою ідеальну фігуру.

Раніше ми повідомляли про те, що дочка ще одного маститого російського артиста Ігоря Крутого Вікторія показала спекотні кадри.

Знаменитість розслабилася на відпочинку і засвітила свою "п'яту точку".

Вікторія Крута розташувалася на шезлонгу біля басейну в смугастому купальнику - точніше, тільки в його нижній частині. Жінка вразила відвертим кадром в модному сонцезахисті.

Підписники відзначили, що Вікторія володарка жіночних форм і фото вийшло чудовим, що не може не радувати.

Волосся знаменитість зібрала в пучок і позувала з дещо гордовитим виразом обличчя.

Раніше ми писали, що внучка зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалась.

Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці.

Так, на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз кілька ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.

Екатеирина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженим волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.

Раніше повідомлялося, що онука Михайла Боярського Катерина показала ідеальні форми в купальнику.

"Today", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина стоїть в одному халаті і купальнику, демонструючи апетитні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчини.

"Вогонь", "Катька, дуже соковито", "Це вже занадто, Катя. Не можна бути такою гарячою", "шикарна дівчина", "ось це ідеальні форми!", - пишуть вони.

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