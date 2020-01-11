Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Як відомо, співачка досить часто подорожує і показує яскраві фото з відпочинку. А не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. З цього приводу пара представила безліч кадрів і навіть здивувала шанувальників Instagram новою підбіркою фото і відео.

На новому ролику, який показала Настя в розділі Сторі, вона з'явилася в незвичайному образі, стоячи на вулиці серед зелені. На прогулянку красуня вбралася у вільну толстовку світлого відтінку з жовтими вставками та написом на грудях. також Шанувальники могли помітити кільце-сережку в носі у співачки, яке додало зірці бунтарського виду.

Зазначимо, сама зірка позувала під час милого танцю, який записала в спеціальному додатку "Тік-Ток".

Раніше Анастасія показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.

На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.

«Ось так ми проводжали #2019 рік! 🥳Це була наша спекотна новорічна FIESTА #vivanice2cu! 🎄 Я неймовірно щаслива людина! Мене оточують чудові люди! 💫 Я безмірно вдячна кожному з вас за те, що ви зі мною! ☝🏻🥰!», – написала Каменських під новими кадрами в Instagram.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

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