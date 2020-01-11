Довгонога красуня Соня Євдокименко - внучка легендарної Софії Ротару - покрасувалася при світлі дня і мінімумі макіяжу

Модель і онука своєї знаменитої бабусі дорослішає і з колись симпатичної білявої дівчинки перетворилася на справжню красуню. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної Соні Євдокименко.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина красується з світлому вбранні - на ній штани, светр, пончо або накидка, волосся артистка призібрала і ефектно на знімку дивиться в сторону. Зимовий антураж навколо Соні нагадав її шанувальникам казку-мультик про "Снігову королеву".

Крім того, Соня так впевнено дивилася вдалину та ще й часто показує люксове життя в мережі, що фолловери також зазначили, мовляв, куди там, королеві - з Сонею - її красою і "апетитами до розкоші" - всяка королева "нервово курить в сторонці".

Раніше на нових опублікованих кадрах зі сторіз Соня всіляко кокетує на камеру - молода красуня-блондинка стиснула губки "бантиком", послала повітряні поцілунки в камеру, грайливо посміхнулася і поспілкувалася в мережі зі своїми шанувальниками.

Очевидно, відео було записано в салоні авто, також фани Соні відзначили, що вона прекрасна, як і при мінімумі макіяжу, так і без нього. На моделі були яскраві аксесуари, рожевий светр і в кадрі виднівся "темний" манікюр зірки мережі.

Нагадаємо також і про те, що раніше Соня Кей - племінниця легендарної Ротару, вирішила приміряти на себе майку хокеїста.

Племінниця Ротару таким чином вирішила показати, як вона любить хокей.

"А ви любите хокей так, як люблю його я?"

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"А Олега в студію , хай хоч один куплет заспіває твого хіта !)", "Я то думаю, куди майки пропадають", "Вперед Херсон, твої фанати завжди з тобою. Херсонський Дніпро".

Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару спокусила видом в новому сміливому образі.

Соня в цей раз показала себе в гольфі з паєтками. На обличчі в дівчини з прикрас зроблені візерунки. А волосся зібрані так, щоб вийшли ріжки на голові.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Яка гарна", "Класна".

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