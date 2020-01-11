Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як проходить їх відпустка мрії на екзотичному курорті

У цьому році відомі українські ведучі вирішили провести новорічну відпустку далеко від похмурої зимової України, і вирушили грітися під жарким сонечком на Сейшели. Пара активно ділитися кадрами свого відпочинку в соцмережах.

Як повідомляє Politeka, черговою порцією фото і відео в своєму Instagram поділилася Осадча. Вона розповіла про те, що вони з чоловіком орендували автомобіль, щоб краще дослідити острів, на якому вони зараз знаходяться.

На знімках ведуча позує в двох різних вбраннях. Перше: прозоре пляжне плаття, під яким легко проглядається купальник ведучої і її підтягнуте тіло. Друге являє собою яскраво-жовту сукню з ненав'язливим червоним візерунком.

Осадча також зняла на телефон Горбунова, який веде машину і щось наспівує собі під ніс (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому ведучий попросив дружину не знімати його, аргументувавши це тим, що зосереджений на водінні.

«Коли точно автомобіль не розкіш. Поїхали досліджувати острів», - підписала кадри Осадча.

В коментарях шанувальники пари активно обговорюють їх пригоди.

«Юрка, як шейх!», «Красу!», «Які ви класні», «Юра щось наїв пузцо невелике. В костюмах і не видно», «Краса, і в машині і за переділами», «Ви завжди удвох, а діти де? Або вони з вами не подорожують?», «Юрій - справжній пэнсионэр в цьому образі. Забавно, як життя іноді з'єднує людей, таких, здавалося б, різних…», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Катя Осадча зізналася, що думає про можливість народити ще одну дитину.

Осадча звернула увагу на те, що дитина - це велика відповідальність, що вимагає часу.

«Знаю, що Юра хотів би ще одну дитину! Якщо б він ще й породив його, було б чудово!», - заявила ведуча, коментуючи слова свого чоловіка.

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