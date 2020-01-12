Меган Маркл загрожує розлучення з принцом Гаррі

Таку гіпотезу висунули британці, які пильно стежать за особистим життям герцогині Сассекської. Уважні шанувальники помітили таку закономірність – все, за що береться дружина принца Гаррі, закінчується через два роки, пише Teleprogramma.pro.

Меган Маркл дорікають в непостійності. Так, її перший шлюб з голлівудським продюсером Тревором Энгельсоном проіснував з 2011 по 2013 рік. Вже через рік артистка знову закрутила роман. Її новим коханим став шеф-кухар Канади Кору Витьелло. Їх любовні відносини припинили існування точно також рівно через два роки.

Примітно, що аналогічна ситуація і з дружбою в житті Меган Маркл. У 2015 році Джина Нелторп-Коун стала агентом артистки й одночасно її подругою. У 2017 році знаменитість викреслила її зі свого життя. Також сталося з британською моделлю Ліззі Канді.

Тимчасовим захопленням Меган Маркл і стала дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Так, обраниця принца Гаррі захоплювалася нею з 2017 по 2019 рік. Однак через деякий час їх відносини різко погіршилися.

Ряд британців вважають, що наступним, з ким розпрощається Меган Маркл, стане її чоловік. 19 травня буде рівно два роки з дня їх весілля. Тим не менш, шанувальники герцогині і герцога Сассекских сподіваються, що цього не станеться.

Нагадаємо, раніше герцог і герцогиня Сассекские заявили, що вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. Вони додали, що мають намір стати фінансово незалежними від Корони.

Варто відзначити, що в минулому році пара нишком створила комерційну команду в Голлівуді, включаючи колишнього бізнес-менеджера Меган і PR-компанію Sunshine Sachs.

Принц Гаррі і Меган Маркл підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Пара також хоче зберегти свої звання герцога і герцогині Сассексской, маєток Фрогморский котедж і рівень королівської безпеки.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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