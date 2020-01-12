Анна Семенович показала розкішні фотографії в басейні з видом на океан

Як і половина планети, знаменитості - у першу чергу - російська виконавиця помчала відпочивати в теплі краї. Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в Instagram артистки.

Семенович почала активно публікувати знімки з відпочинку на Сейшелах. Так, вона показала свої пишні груди в різнобарвному купальнику, сидячи в басейні з видом на блакитну воду. Фотографії вийшли дуже гарними, а сама Семенович на них – пленящей фигуристой красуні.

«Я кожен день жадібно дивлюся на ці краси і хочу зберегти їх у своїй пам'яті. Це тепле сонце пестить мою шкіру, а океан гойдає на хвилях, щебетання пташок заспокоює в затінку, і я солодко засинаю. Ціную кожну мить свого життя і дякую всесвіт за можливості... А ще , буду дуже вдячна вам за лайки, це дасть мені мотивацію не лінуватися і більше знімати для вас сторіс», – вона написала в пості під фото.

В коментарях шанувальники співачки зазначили пейзажні знімки і не забули «відсипати» компліментів улюбленої артистки.

«Аня, дякую Тобі за можливість побачити цю красу і Тебе, веселу, позитивну і дуже гарненьку!», «Як здорово . Мить щастя 😀», «Аня, ви така красива», «Викупайтеся вночі і в житті це місце не забудите😘», «Давно в купальнику не було вас видно 😎», «Ого, які великі красиві хмари. Аня, ви в раю😜», «Ви дуже гарна😍Мені у вас подобається🔥Сексі-бомбочка🔥🔥🔥🔥», «Яка ж ви гарна, і дуже проста. любимо вас», «В повний зріст б фотку», «Купальник афигенный!!!», «А водичка тепла?», «Красотааааа! Відмінного відпочинку!», «💞Шикарно! 👍💞Гідно! 👏Офигительно!👍 У пам'яті закарбувалося, відклалося, замечталось!💞», «Шедевральна жінка! Русалка!», – пишуть в мережі.

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