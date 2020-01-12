Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей показала ідеальне тіло і «метеликів в животі»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Соня Кей позує в облягаючому боді, який нібито «обліпили» метелики. Частина з них – в районі живота. При цьому співачка тримає в руках намисто.

Звернемо увагу, що шанувальники Соні Кей залишилися безмовні – кадри дівчина викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, племінниця Ротару опублікувала дві фотографії в автомобілі. В яскравій шапці з помпоном, чорному пуховику оверсайз, утеплених чорних кедах з підошвою малинового кольору і джинсах незвичайного крою співачці все одно вдалося виглядати дуже органічно і навіть спокусливо.

Судячи з усього, фото було зроблено на парковці автомобілів, про що можна судити по виду з вікна машини.

Дівчина запитала у шанувальників, яке фото краще: перше чи друге:

«Друзі, потрібна ваша допомога. Яке фото краще? 1 - його, а 2 - моє? Хто з нас фоткает краще? 😅 P. S. Але мені подобаються обидві фотографії 🙈😁».

У цих словах Соня натякнула на хлопця, з яким їхала в машині, і який, можливо, є шанувальником української селебріті.

Відзначимо, що перше фото виглядає більш ніжним, ніж друге. Соня кокетливо опустила очі ниць і посміхнулася для знімка. На другому фото – заступила половину обличчя рукою, зухвало закинула ногу за ногу і підняла телефон вгору, під стелю авто.

В коментарях багато відзначили, що їм подобається «його» фото, тобто, перше. Деяким також сподобалося і селфи Соні. Інші ж відзначили, що обидві фотографії хороші.

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