Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала фігуру в облягаючому спортивному костюмі

Артистка під час йоги виконала стійку на руках, пише Рoliteka.net.

«Одне з моїх бажань на найближчий час - заміський будинок. Не впевнена на рахунок покупки, поки оренда, придивитися. Природа, поруч річка, в будинку камін, веранда... список довгий, але до побажань додалася ще й арка. приблизно така, ідеальне місце для йогафото», – наголосила вона в коментарі до посту.

Так, на фото зірка позує, притулившись носочками до арки. Вона стоїть на руках, тримаючи тіло в повітрі. Облягаючий одяг демонструє її тонку талію і тонкі ноги.

В коментарях шанувальники побажали артистці, щоб її бажання збулося, а також відзначили її красу і гнучкість:

«Краса», «А фотка вооообще🔥», «Так і буде😉бажання🔝», «Нехай збудеться !!! 🔥», «Фантастичне фото!👏👏👏👏👏👏👏👏👏Супер!💛🌹🌹🌹🌹Нехай Ваші бажання виконуються, Анастасія!🎉🌹🌹🌹» Бажаю, Настуся, в цьому році, оскільки цифра цікава-2020, щоб заміський будинок 🏠 у тебе з'явився! І в ньому панувала така ж вродлива, життєрадісна, як ти, атмосфера 😊», «Да буде так🙏🏼», «Це, с*ка, старість», «Не треба річки, жаби і комарі це жесть», «Вау», – написали в соціальній мережі.

Нагадаємо, що раніше зірка поділилася свіжими фотографіями зі свого відпустки. Так, на одному вона займається йогою в леопардовому костюмі для спорту, який складається з вузьких спідниць і топа. Зірка розвела ноги, стоячи в арці на руках.

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