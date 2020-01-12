Леся Нікітюк продемонструвала підтягнуту фігуру на фото у зовсім не скромному купальнику

Як повідомляє Politeka, судячи з останніх постів в Instagram, популярна українська ведуча зараз знаходиться в Києві, проте дуже мріє про відпустку. Леся запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у жаркі краї.

Не стало винятком і нове фото в Instagram знаменитості. На ньому Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся.

У своєму пості Леся поцікавилася у фоловерів, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.

В коментарях до посту фанати ведучої міркують про подорожі і обговорюють її фото.

«Яка ви красива», «Ви, Леся Іванівна, виглядаєте просто приголомшливо», «А ви з Олею Поляковою часом ногами не мірялися? У кого довші?», «Ідеальні лінії», «Прекрасна жінка», «Вид супер). Очей не відвести», «Ноги крутіше ніж у Полякової)», «Леся, Полякова вже нервово курить в сторонці», «Зовсім худенька стала», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Никитюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

У розділі Сторіс артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.

У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, не соромлячись показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.

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