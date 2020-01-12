Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала знімок, де вона позує на тлі живого тунелю

На знімку Леоніла позує в білому платті. Воно досить прозоре, адже нижню білизну можна легко розглянути через нього. Гузь стоїть на виході з живого тунелю, який надає зелених тонів кадру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і кілька коментарів. Користувачі залишали смайлики і хвалили красу моделі.

Раніше ми повідомляли, що Міс Україна 2018 показала відверті кадри з відпочинку. На відмінну фігуру моделі-красуні "розпатлане" плаття виглядало чудово.

Так на нових опублікованих найвідомішою українкою кадрах, вона красується в нічному клубі і, схоже, непогано провела час. Артистка розслаблена, трохи потанцювала на камеру, примітно, що її специфічне, але дуже ефектне плаття не передбачає, мабуть, наявність білизни під ним.

Танцюючи, зірка мережі засвітила грудьми, хтось в коментарях навіть пожартував з цього приводу:

"Немає бра - немає броблем"

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла здалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

Повідомлялося, що відома модель Леоніла Гузь, яка стала Міс Україною в минулому році, показала фото без одягу.

На знімку Леоніла відображена по груди. Вона прикрилася тільки її, можливо, рушником. Фотографія вся в синіх тонах.

"Головний колір 2020 року! Вам подобається синій? У кого улюблений він?", - написала під знімком Леоніла.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото. Вони хвалили красу дівчини і ставили смайлики у вигляді сердечок, а також вогню.

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