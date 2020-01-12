Молода коханка 54-річного Віктора Павлика показала, як проводить час в Словаччині

25-річну Катерину Репяхову, судячи з усього, зовсім не бентежить увага до їх з Павликом парі. Дівчина активно ділиться у своєму Инстаграмі новими кадрами з їх особистого життя, супроводжуючи їх інтимними подробицями.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Репяхова показала, як розважається на відпочинку у Словаччині. На новому фото дівчина сидить в джакузі в купальнику зі шнурівкою на грудях. Дівчина, яку багато хто засудив за відносини з іще одруженим артистом, щасливо посміхається, демонструючи свою байдужість до слів критиків.

«Словаччина. Плюс одна країна в мою скарбничку. А джакузі після активного, лижного дня», - підписала знімок Репяхова.

У коментарях до знімку її встигли порівняти з русалонькою.

Раніше Віктор Павлик розповів, коли узаконить свої стосунки з новою коханою 25-річною Катериною.

Про це артист розповів в ефірі телепередачі «Світське життя».

"Ще незрозуміло коли, то в травні чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлик не вірить в погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра", - продовжує артист.

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнє подружжя не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо один одного, - стверджує Віктор.

Співак розкрив цікаву деталь, що колись йому наворожили п'ять шлюбів.

Нагадаємо, молода коханка Павлика вразила інтимною витівкою перед весіллям: «роздяглася і…».

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлик розкрив весільні плани з молодою коханкою.

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