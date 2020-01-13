Чоловік Регіни Тодоренко зізнався, що хоче бути багатодітним батьком, він мріє про трьох або навіть чотирьох дітей від телеведучої
Регіна Тодоренко з артистом вже обговорювали другий декрет.
"Мені здається, чим більше дітей, тим життя багатше, тим ми багатші", – у свою чергу заявила телеведуча.
Музикант додав, що найближчим часом вони з Регіною Тодоренко куплять квартиру побільше.
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При цьому поки співак на цьому не наполягає на другу дитину. Він розуміє, що його обраниці потрібно поберегти сили і відновитися після перших пологів.
За словами Влада Топалова, за цей рік Регіна Тодоренко "сильно измоталась".
"Не готова зараз об'єктивно Регіна. Треба трохи відпочити. Я чекаю, поки вона мені дасть відмашку. Мені вже 35 років, я не бачу особливого сенсу тягнути", – розповів артист.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Влад Топалов став співведучим в авторському шоу своєї дружини "П'ятниця з Регіною". Але, за його словами, вже встиг втратити робоче місце з-за власної слабкості і пристрасті, яка не в силах подолати.
На своїй сторінці в Instagram, він опублікував відео, яке супроводжував приголомшуючим визнанням. Так, стало відомо, що Топалов просто обожнює поїсти і не може втриматися навіть під прицілом безлічі відеокамер.
На відео співак насолоджується ласощами, які стоять перед ним на столі. Рука артиста постійно тягнеться до тарілки, хоча він і намагається вести бесіду і робити вигляд, що уважно слухає гостя програми.
"У мене истерикаааа. Ось, власне, чому мене вигнали з @prtshow. Так, я дуже люблю жерти", - зізнався Влад Топалов.
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.