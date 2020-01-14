В сім'ях зірок трапляються розлади, деякі навіть перестають спілкуватися між собою

Пропонуємо дізнатися про зірок, які перестали підтримувати стосунки з родичами

Колишній учасник групи "Backstreet Boys" Нік Картер давно посварився з молодшим братом. У вересні 2019 року Нік з сестрою оформили заборону на наближення брата Аарона до них.

За словами Картера, поведінка брата стала непередбачуваною, Аарон зізнався, що думає про вбивство моєї дружини і нашого ненародженої дитини, пише Соѕмо.

Молодший брат Ніка повідомив, що не бачив його чотири роки. Аарон попросив залишити його в спокої, адже Нік завжди ображав його.

Актор Алек Болдуін посварився з братом Стівеном через політику. Як виявилося, перший голосував за Дональда Трампа, а Стівен - проти. Брати не розмовляли після виборів.

Анджеліна Джолі не спілкується з батьком, актором Джоном Войтом. За словами актриси, її батько зраджував матері, і вони розлучилися, коли Енджі було два роки.

Коли Джолі вирішила усиновити першого сина Меддокса, Войт розповів про це ЗМІ, чим образив її.

Зараз Джон намагається налагодити відносини з дочкою, називаючи її хорошою людиною.

Кім Кардашьян постійно свариться з сестрою Кортні. У 2018 році Кім сказала, що на Кортні неприємно дивитися. Остання назвала сестру злюкою. Кім навіть спробувала усунути Кортні від участі в шоу про сімейство Кардашьян.

Джулія Робертс і її брат Ерік відсторонилися один від одного. Відносини зіпсувалися після того, як актор став вживати наркотики.

Нагадаємо, Джон Войт, розповів усе, що думає про свого колишнього зятя, Бреда Пітта.

Так, родич відомої на весь світ красуні вже не міг мовчати і розповів, що підтримує Бреда. Крім того, Джон досі перебуває під враженням від роботи колишнього зятя у фільмі "Одного разу в... Голлівуді".

Раніше ми писали, що Кім Кардашян засвітила свої принади в нижній білизні - чорному спортивному топі, вона ще показала своїх молодших дітей:

"Flashback", - підписала знаменитість свій знімок і, ймовірно, мала на увазі щось на кшталт "спогади", в значенні минулого часу, але пам'ятних подій.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.