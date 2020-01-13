Українська співачка Оля Полякова запалила на гастролях по Північній Америці. Кадри витівки облетіли мережу

Як передає Politeka.net, Полякова виклала в "сторіз" в Instagram кадри бурхливих розваг на Таймс-Сквер у Нью-Йорку. Зокрема, увагу зірки привернув чоловік в костюмі ковбоя. Правда, костюм - це голосно сказано. На ньому з одягу тільки труси, традиційний ковбойський капелюх і білі чоботи. На трусах і капелюсі написано "naked cowboy", що означає "голий ковбой". Оля з'явилася в шкіряному комбінезоні чорного кольору, який вигідно підкреслив її пружні пікантні місця, а також шубці світлого відтінку.

На кадрах Оля з ковбоєм стали до об'єктиву спинами, випнувши свої "п'яті точки" (ковбой аж присів). При цьому розряджений американець робив вигляд, що гладить співачку по її округлостях. Курйозна ситуація викликала посмішки і сміх оточуючих.

В подальшому Оля з ковбоєм повернулися до камери вже обличчями, до них приєдналася подруга співачки. Ковбой схопив артистку за талію, і, мабуть, за дещо ще... так як Полякова почала прямо верещати: "Так по-свійськи... що ж ти робиш?". При цьому вона голосно сміялася.

Раніше ми повідомляли, Полякова розповіла, з якими труднощами їй довелося добиратися з Торонтно в Чикаго. Так, артистка зі своєю командою гастролюють по Північній Америці. Після виступу в Канаді вони вирушили в аеропорт, щоб летіти в США. Їх чекав неприємний сюрприз. Виявилося, їхній рейс і всі наступні за ним, скасували. Причиною колапсу став снігопад.

Тоді артистці і її людям нічого не залишалося, як найняти мікроавтобус, на якому довелося їхати близько десяти годин.

"Ми приїхали в аеропорт Торонто і тут, виявляється, нам скасували рейс через снігопад. І всі рейси, які летять після нас, теж скасували. Не знаю, чи відлетить мій колектив, вони повинні були летіти на іншому літаку... Зараз ми чекаємо. Якщо вони не злетять, то беремо їх і на машині через всю Канаду та Америку їдемо в Чикаго протягом 10 годин... Я в шоці", - говорить в кадрі Полякова.

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