Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим чином.

Так, нещодавно знаменитість похвалилася в розділі Сторі чином, зробленим спеціально для зйомок шоу "Хто проти блондинок". Никитюк приміряла пікантний срібний комбінезон, який, за її словами, пошила собі сама. Так, артистка засвітила не тільки схудлу фігуру.

Варто відзначити, що Леся досить часто викладає пікантні фото свої і своїх колег по різних шоу.

Також раніше Леся запостила цілу серію фотографій зі своїх попередніх подорожей у жаркі краї.

Не стало винятком і нове фото в Instagram знаменитості. На ньому Никитюк позує на борту яхти в спокусливому білому купальнику з пікантною шнурівкою по боках. Судячи з усього, на фото ведуча по-справжньому щаслива: вона зажмурила очі, а легкий вітерець розвіває її волосся.

У своєму пості Леся поцікавилася у передплатників, де вони проводять новорічні канікули або куди хотіли б поїхати.

В коментарях до посту фанати провідною міркують про подорожі і обговорюють її фото.

«Яка ви красива», «Ви, Леся Іванівна, виглядаєте просто приголомшливо», «А ви з Олею Поляковою годиною ногами не мірялися? У кого довший?», «Ідеальні лінії», «Прекрасна жінка», «Вид супер). Очей не відвести», «Ноги крутіше ніж у Полякової)», «Леся, Полякова вже нервово курить в сторонці», «Зовсім худенька стала», - пишуть люди.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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