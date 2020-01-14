Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл заявили про складання з себе повноважень і бажання жити між Великобританією і Північною Америкою

В Канаді, де раніше герцоги Сасекські проводили відпочинок, запропонували взяти на себе турботу про безпеку пари, яка планує там жити.

Так, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пропонує оплатити дорогу охорону з державного бюджету.

Варто відзначити, що в Британії охорона Гаррі і Меган обходилася в один мільйон фунтів стерлінгів на рік. Канада погодилася оплатити половину цієї суми.

Зарубіжна преса впевнена, що герцоги будуть перебувати в Канаді поки президентом США є Дональд Трамп. Далі Меган і Гаррі планують перебратися в Лос-Анджелес до матері Меган і її знайомих.

Відомо, що 13 січня в Сандрингемському палаці в Норфолку пройшло родинне зібрання, на якому принци Чарльз і Вільям нібито виступили проти надання принцу Гаррі та Меган Маркл охоронців, що оплачуються з державного бюджету.

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від звання членів королівської сім'ї, зберігши за собою титули герцога і герцогині Сасекських.

Також пара заявила, що відмовиться від фінансування з держбюджету.

Нагадаємо, скандал у королівській родині Великобританії отримав продовження, оскільки свою думку висловила Єлизавета II.

Королева була засмучена, але поважаючи рішення онука і його дружини, погодилася з ними.

Раніше ми писали, що Гаррі і Меган Маркл відпочивали на Різдво і Новий рік в особняку російського олігарха Юрія Мільнера в Канаді.

Вперше інформація про зв'язок особняка Mille Fleurs з Росією був отримана західними ЗМІ від власників сусідніх будинків, а також агента торгівлі з нерухомості, який займався продажем маєтку у 2014 році.

Юрій Мільнер кілька років поспіль зупинявся в будинку, але факт володіння будинком ніхто не може підтвердити.

Раніше повідомлялося, що рішення герцогів Сасекських про участь в телевізійному інтерв'ю Tell-all US може обернутися катастрофою для королівської сім'ї. Адже обидва можуть розповісти таємниці.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.