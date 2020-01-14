43-річна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в свою адресу, "примальовувавши" собі м'язи

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим знімком з відпочинку у Таїланді. Вона постала в червоному бікіні. Зірка розляглася на подушках крісла, зігнувшись у спокусливій позі.

"Прекрасний початок дня на віллі... Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴", - підписала кадр Волочкова.

В очі кидаються кардинальні зміни в зовнішності Насті: з худосочної балерини та перетворилася в накачаного бодібілдера. Користувачі мережі не могли пройти мимо, щоб не "обсмаковати" ці зміни. Артистку викрили в зайвому фотошопі, зазначивши. Люди цікавляться, звідки у неї з'явилася талія. А з такою горою м'язів вона стала схожа на відомого голлівудського актора Арнольда Шварцнеггера.

"У вас жахливі ноги👎👎👎і навіщо тільки ви виставляєте, з талією звичайно перебір, жінка чоловічої статі, плечі звичайно... Стівен Сігал відпочиває😞 "

"Настя ви схудли і стали схожі на бабу , шкіра в'яла треба набрати вагу"

"відпочивати - не працювати...."

"Головна заповідь фотошопу "не нашкодь !" порушена 😪"

"Вона займається балетом або бодібілдингом?😱"

"Звідки талія взялася??"

"Фотошоп врятує мИмр)))"

"Шварцнегер на відпочинку!😀"

Раніше ми повідомляли, користувачі мережі звернули увагу на засмагу Волочкової. Правда, швидше, не засмагу, а хворобливе почервоніння шкіри. Навіть хейтери почали переживати, що Настя стала схожою на "смажений бекон".

Волочкова поділилася в Instagram знімками, гуляючи по віллі, де вона проводить відпустку. Зірка написала, що віддає перевагу усамітненню і хоче триматися подалі від людей.