43-річна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в свою адресу, "примальовувавши" собі м'язи
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим знімком з відпочинку у Таїланді. Вона постала в червоному бікіні. Зірка розляглася на подушках крісла, зігнувшись у спокусливій позі.
"Прекрасний початок дня на віллі... Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴", - підписала кадр Волочкова.
В очі кидаються кардинальні зміни в зовнішності Насті: з худосочної балерини та перетворилася в накачаного бодібілдера. Користувачі мережі не могли пройти мимо, щоб не "обсмаковати" ці зміни. Артистку викрили в зайвому фотошопі, зазначивши. Люди цікавляться, звідки у неї з'явилася талія. А з такою горою м'язів вона стала схожа на відомого голлівудського актора Арнольда Шварцнеггера.
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"У вас жахливі ноги👎👎👎і навіщо тільки ви виставляєте, з талією звичайно перебір, жінка чоловічої статі, плечі звичайно... Стівен Сігал відпочиває😞 "
"Настя ви схудли і стали схожі на бабу , шкіра в'яла треба набрати вагу"
"відпочивати - не працювати...."
"Головна заповідь фотошопу "не нашкодь !" порушена 😪"
"Вона займається балетом або бодібілдингом?😱"
"Звідки талія взялася??"
"Фотошоп врятує мИмр)))"
"Шварцнегер на відпочинку!😀"
Раніше ми повідомляли, користувачі мережі звернули увагу на засмагу Волочкової. Правда, швидше, не засмагу, а хворобливе почервоніння шкіри. Навіть хейтери почали переживати, що Настя стала схожою на "смажений бекон".
"Не треба повертатися в Росію. Живіть на острові, де немає людей. І буде вам щастя"; "Знову самотня?"; "Як смажений бекон🥓", - пишуть в коментарях.
Також ми писали, Настя розповіла історію про те, як зустріла "страшне чудовисько" на пляжі в Таїланді. Артистка зняла величезну черепаху. За її словами, колись в Туреччині такий "звір" боляче вкусив її за коліно.
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