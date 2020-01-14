Чоловік скандальної ведучої Ксенії Собчак Костянтин Богомолов опублікував фото з іменин актриси Ренати Литвинової.

Як пише Politeka.net, фотографії було опубліковано після того, як артистка потрапила в аварію. На фото видно, що Литвинова почуває себе добре. Видимих пошкоджень у актриси немає, вона сидить за столом в оточенні гостей, святкує свій день народження, посміхається.

Деякі читачі Богомолова не зрозуміли, зроблено фото до аварії, або вже після.

«Так її ж машина збила», «Це після цієї вечері її машина збила? З нею все гаразд?», - завалили питаннями Богомолова в коментарях.

Також користувачі соцмереж, обговорюючи ДТП за участю Литвиної дивуються: "Не віриться, що таке взагалі могло статися з такою прекрасною жінкою".

Правда, більш спостережливі користувачі мережі поспішили запевнити, що фотографії зроблені вже після аварії. І Литвинова почуває себе добре.

«Після, після, з замазаними колінами сидить)))».

Нагадаємо, що Литвинова потрапила в ДТП прямо в день свого народження. Вона прогулювалася по центру Москви. Саме там на неї скоїли наїзд. В результаті аварії актриса отримала травми руки і ноги. Після інциденту Литвинова поспішила заспокоїти фанатів, заявивши, що з нею все добре.

До речі, Ксенія Собчак на своїй сторінці в соціальних мережах опублікувала більш яскраву фотографію з дня народження подруги. У сторіс, яке ведуча виклала у себе на сторінці, видно синці на ногах актриси.

Зазначимо, що користувачі мережі звернули увагу на той факт, що Богомолов запостив відразу кілька знімків зі свята. Читачі вважають, що завдяки Ксенії Собчак у нього стало більш яскраве дозвілля.

«З новою Богомоловою у самого Богомолова нарешті закипіло життя, є що викласти на показ. Виглядає при цьому чужорідним елементом. Але страшно пишається новими горизонтами», - написали режисерові в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Литвинова після ДТП прийшла на свято в міні-сукні і показала зайве.

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