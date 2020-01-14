Модель і інстадива Альона Омович, яку називають українською Кардашьян через соковиті форми, збентежила нарядом

Як передає Politeka.net, красуня з'явилася в зеленому боді без нижньої білизни. Причому боді не дуже-то прикриває апетитні форми Альони. Модель позувала, сидячи на бортику ванни, схрестивши ноги. Однією рукою вона поправляє боді на грудях (правда, важко сказати, що вдало, так як все одно пружні принади видно неозброєним оком), а іншою сперлася, щоб не впасти. Волосся Омович зібрала в пучок, а погляд млосно опустила вниз.

Під фото знаменитість вказала свої улюблені кольори.

"Який ваш улюблений колір? 🤑 Мій білий і чорний, а тепер ще й зелений 💚Колір $ 😂👋🏻 до Речі, моя подруга зробила крутий шоурум 🔥 І у неї є такі круті бодіки в різних кольорах🥰", - поцікавилася модель у шанувальників.

В більшості своїй користувачі мережі кинулися захоплюватися фігурою дівчини, однак, знайшлися й ті, кого приголомшила її худоба.

"Що то прям око ріже, прости Альоночко але прям зовсім Освенцим вже, пока удачі 😘"

"Щось підвіконня попливло 😂"

"У мене чомусь все чорне ,але хочу піти від цього кольору .але не вибрала ще улюблений колір"

"Ти людина чи хто?😢"

Раніше ми повідомляли, Омович спокусила тисячі чоловічих сердець, задерши плаття до непристойності. Вона постала в білому вбранні, яке "тісно" обтянуло її принади. Красуня присіла навпочіпки, при цьому плаття задралося по най-най. Жаркий кадр нікого не зміг залишити байдужим.

"Анаконда 🐍"

"А що стирчить внизу ? Не зрозумію )"

"З такими грудьми важко спати )) а сукня допомагає виходить ))"

"Хороша тільки рот чомусь завжди відкритий,напевно гайморит"

"Ну трохи б розсунула ніжки!"

Також ми писали, в "сторіз" Альона поділилася кадром, де вона у вечірньому вбранні, при чому, на диво, сукня практично повністю прикриває всі пікантні місця, які вона любить виставляти напоказ.

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