Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з дому

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

На опублікованому ролику MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайній класичній чорній піжамі. При цьому видно, що дівчина не стала укладати волосся, щоб ті не з'явилися і рівно лежали без проділу.

Проте українці не змогли висловитися про домашньому вбранні кумира, також як і про запальних танцях, оскільки роликом MARUV поділилася в Сторіс. Зазначимо також, що подібні невеликі розминки перед камерою Ганна влаштовує досить часто, чим немало тішить шанувальників.

Вдень раніше Ганна розповіла, що її вкрадені речі так і не знайшли, але вона не сумує і продовжує вірити в краще.

Нагадаємо, на вулиці Богдана Хмельницького 42, з машини витягли сумку з документами та новорічними подарунками, про що вона повідомила в історіях на своїй сторінці в Instagram. Ще не минуло й доби з моменту крадіжки. Як показує практика, якщо протягом 24 годин злодія не ловлять, потім знайти його набагато складніше.

Як повідомлялося раніше, 27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, вирішила кардинально змінити імідж.

У своєму мікроблозі в Instagram MARUV поділилася кількома фото, на яких з'явилася з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на... яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі те, що вона без макіяжу. На Ганні червоне відверту сукню, вигідно подчеркивющее її ідеальну фігуру. У цьому сексапільному вбранні дівчина крутиться перед камерою - щоб було видно її красу зі всіх ракурсів. На одному зі знімків вона еротично выпятила "свою п'яту точку".

"Отже, тепер я блакитна 🤗 Вам подобається моя нова зачіска @rudyshyn_mykhailo?", - підписала знімки Корсун.

Нагадаємо, MARUV розповіла про інтимні конфузи під час концерту

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