Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз працює в нічних клубах під псевдонімом DJ NANA, розповіла про страшний випадок в океані

Анастасія показала чергове пляжне фото з відпочинку. На ньому вона позує в профіль, дивлячись в далечінь через свої сонцезахисні окуляри. На горизонті до води спускається сонце. У пості вона розповіла про біду, яка сталася з нею і її подругою, коли вони плавали на серфі і фотографували в бурхливому океані. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

«минулого тижня океан вирішив зробити з нас смузі. Описати словами цей калейдоскоп - неможливо. Нас крутило, але ми намагалися триматися за руки, кожна частина тіла, в моєму випадку і особа, проїхалася по піску. 4 дні не спускалися до нього, вистачило з головою. Досі капаю антибіотик у вухо, кажу тихо, нічого не чую. Якщо б купальник був роздільний - залишилася б без нього. Люблю, коли з характером. Сумую...», – розповіла в мережі діджей.

«Це ми ще легко відбулися. Шкода з боку немає відео як ми робили серф і тримали один одного за руки в маслі😂 а Русик маневрений лупив мене ногами😭», – наголосила її подруга, з якою вони разом вирушили у відпустку, Нана Збукер.

На що Кумейко відповіла: «дівчата, тільки не пийте воду, так-так 🥂 нас ніхто не питав».

Нагадаємо, що раніше Анастасія на пляжі опинилася на одній руці і розсунула ноги в повітрі, показавши ідеальну розтяжку. При цьому Кумейко була в чорному купальнику. Можна побачити ззаду сонце, яке вже ховалося за горизонтом. Фанати встигли залишити багато відгуків про фото під ним.

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