Побачити занаметитого українського танцюриста Влада Яму таким, мало хто з прихильників очікував

Артист показав досить незвичний, як для знаменитості фотознімок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого українця.

Так на новому своєму фото Влад Яма позує прямо на залізничному переїзді - зірка мережі приспокойно присів на обмерзлі рейки і при цьому посміхався.

Варто відзначити, що танцюрист на знімку виглядає, як звичайний, що проводить свою відпустку на Заході України, в горах, турист: на спині об'ємний рюкзак, куртка, непримітна і в той же час - кумедна шапка, триденна щетина:

«Куди веде дорога?... Все залежить від нас самих. #яремче», - підписав він кадр з відпочинку.

Шанувальники артиста навіть дещо розгубилися, побачивши таку фотокартку, мовляв, така зірка, я такий простий, непретензійний. Крім іншого, фани також написали Владу про те, що чудово проводити відпустку саме в Україні і ще про те, що він чудово виглядає. А деяким знімок представився жахливим видовищем, тому що Влад, очевидно, забув - в поїздах туалети працюють, скидаючи "відходи" прямо на рейки, і артист присів, по суті, в бруд.

Нагадаємо також, раніше у своєму мікроблозі в Instagram знаменитість поділився відео, як він спускається на лижах з гірки. В кадрі Яма в повній екіпіровці: у сіро-зеленому костюмі і шоломі. Не поспішаючи зірка спускається з гірки, плавно маневруючи на сніжному покритті.

А музичний супровід - окрема тема. Спокійна і тиха мелодія (кавер на мультяшну пісеньку з "Вінні Пуха") розсмішила шанувальників танцюриста.

"ПОЇХАЛИ!..🐻", - підписав ролик Влад.

Коментуючі помітили, що зірка спустився з легкої, дитячої гірки, і пожурили його, мовляв, "що так слабенько". Також деякі задалися питанням, куди зникла його супуруга Ліля і чому її немає в кадрі.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.

"Скільки катаєтеся?" - "з пелюшок..."

"Гарного відпочинку 👍🏻 пісня супер 😄🐻😂"

"Який живий і класний ролик!)А музичний супровід взагалі супер!!!😂🔥"

"7 гірка... 👍😍"

"Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"

"Ще тієї танцюрист 🕺!!!!"