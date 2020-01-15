Скандально відомий актор Федір Добронравов розповів, яка доля чекає на серіал "Свати"

Про це він заявив в коментарі журналістам, передає видання Телепрограма.

За його словами, якщо все піде за планом, то телеглядачі побачать довгоочікуваний сьомий сезон популярного серіалу "Свати" вже в 2021 році.

«Ми повинні були давно зняти цей сезон, тому загадувати тут вже що-то страшно. Якщо бог дасть, і все піде за планом, то в 2021 році він вийде. Ми молимося, щоб так все і було», зізнався Добронравов.

Актор також зазначив, що на даний момент зйомки нового сезону проходять в Білорусі. Робота на знімальному майданчику йде повним ходом: знімають в центрі Мінська, в селі Дудичи, в гольф-клубі, на БелАЗе, в маєтку Огінського в містечку Залісся, в Логойську.

Як відомо, в сьомому сезоні головні герої постануть перед глядачами в новому образі — їх покажуть в молодості.

Роль молодого Івана Будько зіграє син Федора Добронравова Віктор, а молоду Валюху представить актриса Дарина Рибак.

«Це ж кіно! Актори можуть зніматися в одному фільмі і ніколи один одного при цьому не побачити. Так часто буває. Тому що у них вийшло — для мене буде таким ж сюрпризом, як і для вас», — заявив Добронравов-молодший.

Раніше ми повідомляли про те, що російський актор Федір Добронравов ошелешив усіх заявою про окупований Крим. Під час інтерв'ю зірка "Сватів" знову підтримав анексію російськими військами Криму.

"Я дуже люблю свою країну і вважаю, що Крим повинен повернутися в лоно", - заявив скандальний актор.

Ця цитата і послужила підставою для заборони на в'їзд актора в Україну.

Також ми розповідали, що Федора Добронравова вразила страшна хвороба. Як стало відомо, в 2018 році артист переніс інсульт, із-за чого на кілька місяців зник зі сцени театру.

За це родичі Добронравова відмовлялися коментувати його стан, через що стали з'являтися чутки про смерть артиста. Але Добронравов продовжував боротися з наслідками нападу і в результаті зміг повернутися до повноцінної творчої діяльності.

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