Надя Дорофєєва показала струнку фігуру у яскравих купальниках

Артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени.

Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл оформлено з допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники і пританцьовує під відомий англомовний трек.

Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "чи не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлий животик співачки.

Раніше співачка показала незвичайне відео, яким чимало розбурхала мережу. На представлених кадрах Надя з'явилася в дуже блискучому луці.

Так, Дорофєєва позувала у зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнити образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем. Поруч з нею позувала і колега, яку продюсує Потап.

У відео також помічений і сам Олексій, разом з Позитивом. Колективне відео стало образением до шанувальників - музиканти вітали шанувальників з Новим роком та Різдвом.

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