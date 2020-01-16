Юна і вже зоряна красуня продемонструвала простий, але яскравий образ

Доросла дочка Олі Полякової похизувалася відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку

Дівчинка, мабуть, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дочки відомої української артистки Ольги Полякової Марії.

Старша з доньок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.

Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:

"Мрійниця, як мама"

"Бомбовська курточка"

"Красунечка"

"Молодець"

Нагадаємо також, раніше Ольга Полякова зробила несподіване зізнання в ефірі десятого сезону вокального шоу “Х-фактор”.

Суддя шоу, співачка Ольга Полякова розплакалася на очах у здивованої публіки прямо на ефірі. Неймовірно, але факт – на сцену вийшла 47-річна Людмила Базелюк, жінка виконала пісню Олександра Пономарьова “Доня”. Все б нічого, та, здавалося б, прийшла чергова учасниця, але виявилося, що жінка самій Ользі Поляковій не є чужою людиною:

“Я змушена сказати їй спасибі, тому що завдяки їй я змогла побудувати кар’єру співачки”, – сказала Ольга Полякова.

Так стало відомо, що протягом 15 років Людмила Базелюк працює в сім’ї артистки – вона няня її дітей. Свій виступ учасниця присвятила своїй дитині.

Нагадаємо, Полякова запалила з доньками і підірвала мережу яскравим відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішалу доньку-красуню: «Ось це так кошеня!».

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякової влаштувала дорослу фотосесію в прозорій сукні.