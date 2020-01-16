Доросла дочка Олі Полякової похизувалася відпочинком і шопінгом в Нью-Йорку
Дівчинка, мабуть, побувала на одних з найбільш відомих локацій Великого Яблука. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дочки відомої української артистки Ольги Полякової Марії.
Старша з доньок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.
Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:
"Мрійниця, як мама"
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"Бомбовська курточка"
"Красунечка"
"Молодець"
Нагадаємо також, раніше Ольга Полякова зробила несподіване зізнання в ефірі десятого сезону вокального шоу “Х-фактор”.
Суддя шоу, співачка Ольга Полякова розплакалася на очах у здивованої публіки прямо на ефірі. Неймовірно, але факт – на сцену вийшла 47-річна Людмила Базелюк, жінка виконала пісню Олександра Пономарьова “Доня”. Все б нічого, та, здавалося б, прийшла чергова учасниця, але виявилося, що жінка самій Ользі Поляковій не є чужою людиною:
“Я змушена сказати їй спасибі, тому що завдяки їй я змогла побудувати кар’єру співачки”, – сказала Ольга Полякова.
Так стало відомо, що протягом 15 років Людмила Базелюк працює в сім’ї артистки – вона няня її дітей. Свій виступ учасниця присвятила своїй дитині.
Нагадаємо, Полякова запалила з доньками і підірвала мережу яскравим відео.
Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішалу доньку-красуню: «Ось це так кошеня!».
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякової влаштувала дорослу фотосесію в прозорій сукні.