Відома російська актриса Світлана Ходченкова, зірка серіалів "Квартал 95", поділилася кадром з відпочинку

На фото Світлана позує в басейні в маленькому чорно-білому купальнику без бретелей. Нижню частину тіла не видно на кадрі. Образ Ходченкова доповнила очками з жовтим відтінком. На фото можна оцінити ідеальну фігуру актриси. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Гармата-вишка", "Дуже гарна, "Берда які", "красивих Слів не скажу, лестити, вибачте, не можу, кажу правду, чесно, Ви красиві, цікаві", "Так юно і свіжо виглядаєте".

Раніше ми повідомляли, що зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги.

Актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала свої вміння на жердині.

Світлана стала відомою завдяки зйомкам у фільмі студії "Квартал 95" "Любов у великому місті. Вона там грала психотерапевта, і допомогла Зеленському позбутися труднощів спілкування з жінками, а потім стає його любов'ю. Також актриса знімалася в комедії Кварталу "8 перших побачень".

На фото Ходченкова позує на жердині верх ногами, тримаючись рукою і ногою за трубу. Світлана позувала в топі, швидше за все, а також трусиках, судячи по знімку.

Повідомлялося, що актрису, з якою цілувався Зеленський, запідозрили у вагітності.

Відому російську актрису Світлану Ходченкову запідозрили у вагітності.

36-річна зірка російського кіно здивувала своїх шанувальників несподіваними змінами в зовнішності. Так, Ходченкову стали все частіше помічати в мішкуватому одязі, яка ретельно приховує її фігуру.

Ці зміни співпали за часом з появою чуток про роман актриси з 40-річним коміком і колишнім КВНщиком Семеном Слепаковым.

Нагадаємо, «любовница» Зеленського задерла ногу в чорному платті і засвітила зайве

А ще Politeka писала, що Світлана Ходченкова показала себе після удару струмом

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