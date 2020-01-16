Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями.

В цей раз зоряна красуня показала миле фото, на якому з'явилася в неймовірно спокусливій образі. Слава відображена в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши його на талії.

Цей наряд красиво підкреслив ідеальні форми зірки, і оголив її пишне декольте. Волосся Слави розпущені і розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж і сонцезахисні окуляри.

«Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно . Нові знайомства , несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій - перезавантаження ! 2020 - Це мій рік , рік щура 🐀 і я неймовірно рада , що розпочався він саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі. #сказачноЕбали», – підписала новий пост Слава.

Також раніше артистка вирішила оригінально попрощатися з роком, що минає, здивувавши при цьому незвичайним кадром.

«Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати , що життя наше може бути яскравою і поза мережі . Відверто кажучи мене втомили инстаграмные денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз.

«Очікування / реальність» Читаєш , все гарно живуть, скрізь встигають, аж хочеться почати заздрити. А по суті, все так , як у всіх , тільки з нальотом егоцентризму. Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують , але ваша це ж...па ?», – сказала Камінська під новим постом.

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