Популярна українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» поділилася сімейними знімками з відпочинку

Так, Ілона Гвоздьова показала свою дочку і чоловіка, з якими відпочиває в Домініканській республіці, в курортному готелі, який розташований на узбережжі північної частини Атлантичного океану, біля пляжу "Баваро". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку відомої українки в мережі.

«Поки мама з донечкою гріються на сонечку в басейні, Тато ловить океанічних монстрів», – розповіла Гвоздєва під фото.

На першому знімку Ілона сидить зі своєю донею в басейні на тлі пальм. На наступних же показаний чоловік Гвоздьової з величезною рибою в руках. За словами танцівниці, він її сам виловив з морської води.

В коментарях шанувальники зірки популярного шоу захопилися і розміром риби, і красою Ілони, а також залишили багато компліментів сім'ї.

«Молодці», «Ось це риболовля», «Це окунь?», «Папа рибу своєї мрії зловив значно раніше!!) це мама...) 😍🌹🌹🌹», «Вауууу, цар - риба 🐟», «Ностальгія)))) кращий готель пунта кани))) гарного вам відпочинку», «Нічого собі!!! Круто!», «Ой, здорово. Ми тільки прилетіли від туди😀😀😀», «Ого, чоловік молодець! Мій чоловік теж мріє зловити велику рибку, риболовлю дуже любить )», «Супер-сімейка💞», «Ого рибка...,зуби.... А як вона називається?», «І що з рибою потім роблять, їх не випускають назад?», «Клас, ось це рибка», «Ого яка велика», «А щасливий...», «Ого розмір!!», «Який тато щасливий.», «Ось це клас, Илоночка», «Який розумник.», «Точно монстр. Наш тато теж радий би був такого зловити», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова вийшла заміж за Івана Хомячука 5 років тому, але до цього ще 5 років вони перебували у відносинах. У сім'ї підростає дочка Валерія, яка вже пішла по стопах мами і займається танцями.

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